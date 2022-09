Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 220909 Viersen: Zeugen gesucht - Autofahrer flüchtet nach Unfall mit Radfahrerin

Viersen (ots)

Am Donnerstagmorgen um 08:30 Uhr fuhr eine 17-jährige Radfahrerin aus Viersen über den Radweg im Bereich des Kreisels der Gladbacher Straße und Josefsring in Viersen. Beim Überqueren des Kreisels bemerkte sie den von rechts kommenden Pkw-Fahrer. Dieser fuhr nahezu ungebremst in den Kreisverkehr ein. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste die Viersenerin stark ab, wodurch sie auf der dortigen Verkehrsinsel zu Fall kam. Sie wurde dabei leicht verletzt. Der unbekannte Autofahrer bemerkte den Sturz und sprach die Verunfallte kurzangebunden aus dem Auto heraus an. Ohne sich weiter um die Radfahrerin zu kümmern verließ der Unbekannte letztlich zügig die Unfallstelle. Bei dem Pkw handelt es sich um ein silbernes Fahrzeug unbekannten Fabrikats. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Flüchtigen machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 02162 377-0 erbeten. /cb (849)

