POL-KA: (KA) Karlsruhe - Betrunkener droht mit Messer

Karlsruhe (ots) - Am Mittwoch gegen 11:00 Uhr fuhr eine 54-jährige Renault-Fahrerin einem 61-jährigen Audi-Fahrer in einem Kreisverkehr an der Kreuzung Landstraße / Amalienstraße auf. Der 61-Jährige erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von rund 700 Euro. Der Audi-Fahrer beabsichtigte aus dem Kreisverkehr in Richtung Landstraße abzufahren. Aufgrund eines Fußgängers, welcher ...

