Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220524-3: Mutmaßlicher Fahrraddieb gestellt

Frechen (ots)

Am Montagmorgen (23. Mai) haben Polizisten zwei mutmaßliche Fahrraddiebe in Frechen zu Fuß verfolgt und einen der Männer zur Identitätsfeststellung zu einer Polizeiwache gebracht.

Ein Anwohner (25) der Kölner Straße rief gegen 5.30 Uhr die Polizei. Zwei junge Männer sollen an einem Fahrradständer versucht haben das Schloss eines Fahrrads zu knacken. Als die Polizisten an der Örtlichkeit eintrafen, ergriffen beide Täter unmittelbar die Flucht in Richtung Friedhof. Nachdem die Verdächtigen über den Friedhofszaun geklettert waren, flohen sie weiter in Richtung Hochstedenstraße. Einer der Männer überkletterte auch den dort gesetzten Zaun, während sich der Zweite in einem Gebüsch auf dem Friedhof versteckte. Die Beamten stellten den Mann.

Auf der Flucht hatte einer von ihnen ein Schneidwerkzeug weggeworfen. Die Polizisten fanden außerdem bei einer Durchsuchung des 19-jährigen Tatverdächtigen ein durchtrenntes Fahrradschloss. Dieses sowie das Werkzeug stellten sie sicher. Zur Feststellung seiner Personalien nahmen die Beamten den Verdächtigen mit zu einer Wache. Der zweite Täter ist bislang noch flüchtig. Das Fahrradschloss eines Mountainbikes hatten die beiden Männer bis zum Eintreffen der Beamten noch nicht zerschnitten.

Die Ermittlungen zur Sache hat das Kriminalkommissariat 22 aufgenommen. (akl)

