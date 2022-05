Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220524-2: Polizisten stellen mutmaßlichen Dieb

Wesseling (ots)

Zeuge alarmierte Polizei und gab entscheidende Hinweise

Polizisten haben am frühen Dienstagmorgen (24. Mai) in Wesseling einen mutmaßlichen Dieb (44) gestellt. Ein aufmerksamer Zeuge hatte zuvor gegen 4.30 Uhr die Polizei alarmiert, als er einen Verdächtigen an der Straße "In der Flecht" beobachtet habe. Der Mann soll sich geparkte Fahrzeuge angeschaut und überprüft haben, ob die Türen verschlossen seien.

Die Beamten nahmen umgehend die Fahndung auf und stoppten an der Pützstraße einen Mann, auf den die Beschreibung des Zeugen passte. Die Beamten durchsuchten den bereits Polizeibekannten. Dabei fanden sie verschiedene Gegenstände, wie Duftbäume und Brillenetuis, und stellten diese sicher.

Die Polizisten fertigten eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (sc)

