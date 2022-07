POL-KA: (KA) Karlsruhe: Ferienpraktikum beim Polizeipräsidium Karlsruhe: "ABIns Leben - Zukunft Polizei"

Karlsruhe (ots) - Einen Einbrecher auf frischer Tat ertappte ein Mitglied einer Wohngemeinschaft am späten Dienstagabend am Lindenplatz in Mühlburg. Der bislang Unbekannte hebelte 23.15 Uhr ein Fenster im Erdgeschoss der Wohnung auf und betrat so die Wohnung der Geschädigten. Die Inhaberin des Zimmers war nicht ...

