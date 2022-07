Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Verlorene Ladung führt zu Verkehrsbehinderungen - Polizei sucht Geschädigte

Karlsruhe (ots)

Nach der teilweisen Entladung seines Sattelzugs auf einem Firmengelände in Neureut wendete ein Sattelzugführer am Mittwochvormittag seinen Lkw in einem Kreisverkehr und verlor dort eine größere Menge seiner durch die Teilentladung nicht mehr gesicherten Fracht. Dies führte zu Verkehrsbehinderungen am Kreisverkehr Grabener Straße / Unterer Dammweg.

Der mit Aluprofilen beladene Sattelzug wurde gegen 10 Uhr auf einem Firmengelände zum Teil abgeladen. Der Fahrer wurde angewiesen mit dem Fahrzeug auf dem Gelände zu rangieren, um die vollständige Löschung der Ladung zu ermöglichen. Aufgrund von Verständigungsproblemen, verließ der 54-Jährige mit dem Lkw das Gelände und wollte mit Hilfe des Kreisverkehrs Untere Dammweg / Grabener Straße wenden. Hier verlor er einige Paletten mit Aluprofilen, weil diese wegen des Abladevorgangs auf dem Firmengelände nicht mehr gesichert waren. Der Fahrer kümmerte sich aber nicht um die verlorene und im Kreisverkehr verteilte Ladung, sondern fuhr einfach weiter. Verkehrsteilnehmer meldeten die auf der Fahrbahn verteilten Profile, in der Nähe wurde der Verursacher angetroffen. Die Aluprofile wurden durch Mitarbeiter der Stadt Karlsruhe eingesammelt und verwahrt.

Falls Verkehrsteilnehmer durch die verlorene Ladung Schäden zu beklagen haben, können sie sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/944840 in Verbindung setzen.

Die zum Teil beschädigten Aluteile haben einen Wert von mehreren tausend Euro. Der Fahrer wird angezeigt.

