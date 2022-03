LPI-J: Glück im Unglück

Jena (ots) - Am Donnertag wurden der Polizei Jena mehrere Kellereinbrüche in Lobeda-Ost gemeldet. In der Kastanienstraße wurden zwei Keller angegriffen. Hierbei kam es zu Beschädigungen an den Kellertüren. Beutegut war nicht zu verzeichnen. Ebenso bei einer Beschädigung an einer Kellertür blieb es in der Carolinenstraße. Hier war ein Kellerabteil betroffen. Am Salvador-Allende-Platz drangen Unbekannte gewaltsam in insgesamt zehn Kellerabteile ein. Neben dem ...

