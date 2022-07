Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Auffahrunfall im Kreisverkehr

Karlsruhe (ots)

Am Mittwoch gegen 11:00 Uhr fuhr eine 54-jährige Renault-Fahrerin einem 61-jährigen Audi-Fahrer in einem Kreisverkehr an der Kreuzung Landstraße / Amalienstraße auf. Der 61-Jährige erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von rund 700 Euro.

Der Audi-Fahrer beabsichtigte aus dem Kreisverkehr in Richtung Landstraße abzufahren. Aufgrund eines Fußgängers, welcher die Straße passierte, war er verkehrsbedingt zum Anhalten gezwungen. Die dahinter befindliche Renault-Fahrerin war kurzzeitig unaufmerksam und fuhr daher auf den zum Stehen gekommenen Audi auf.

Christina Krenz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell