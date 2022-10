Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: E-Bike-Fahrer verursacht Unfall und flüchtet

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht einen E-Bike-Fahrer, der am frühen Sonntagmittag an der Kreuzung Petersstraße/Haagstraße einen Unfall verursacht hat. Der Unbekannte kollidierte mit einem Pkw und machte sich anschließend aus dem Staub. Nach Angaben der 34-jährigen Autofahrerin befuhr sie gegen 12:40 Uhr die Petersstraße mit ihrem Seat Formentor. An der Einmündung zur Haagstraße blieb sie stehen. Zeitgleich querte der Radfahrer von rechts nach links die Fahrbahn und prallte dem Pkw in die Beifahrerseite. Der Radler fuhr dann einfach weiter. Der Unbekannte soll auf einem schwarzen E-Bike mit gelber Schrift unterwegs gewesen sein. Er hatte lange braune Haare, die zu einem Haarknoten gebunden waren. Er trug dunkle Kleidung und hatte einen schwarzen Rucksack dabei. Zeugen, die den Mann gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |elz

