POL-PPWP: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Kaiserslautern (ots)

Trotz seiner nur leichten Alkoholisierung erwartet ein 22-jähriger Verkehrsteilnehmer ein Strafverfahren.

Der Mann aus dem Landkreis Kaiserslautern befuhr am Samstagmorgen mit seinem Auto die Theodor-Heuss-Straße und missachtete an der Einmündung Davenportplatz die Vorfahrt eines 48-jährigen Autofahrers aus Kaiserslautern, sodass es zum Verkehrsunfall kam. Während der Unfallaufnahme fiel den Polizeibeamten bei dem vermeintlichen Unfallverursacher Alkoholgeruch auf. Ein Atemalkoholtest ergab 0,19 Promille. Zur Bestimmung des genauen Promillewerts wurde ihm daher eine Blutprobe entnommen. Der Unfallgegner erlitt beim Zusammenstoß leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

