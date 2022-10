POL-PPWP: Fahrraddiebstahl

Kaiserslautern (ots) - Der 1. FC Nürnberg spielte am Samstagmittag auf dem Betzenberg gegen den 1. FC Kaiserslautern. 46.895 Zuschauer kamen zu dem ausverkauften Spiel ins Fritz-Walter-Stadion - davon etwa 5.100 Anhänger der Nürnberger, die ihr Team in die Westpfalz begleiteten. Insgesamt kann die Polizei einen arbeitsreichen Einsatz verzeichnen. Zu größeren Störungen kam es allerdings nicht. Bei der An- und Abreise ...

