Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 15. April 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Am 13.04.22, gegen 11.00 Uhr, teilte ein Zeuge den Beamten der Polizeidienststelle in Schladen mit, dass er zwei Männer beobachtet habe, die im Nahversorgungszentrum in der Hermann-Müller-Str. in Schladen Diebstähle begangen hätten. Die alarmierten Beamten trafen zwei 51 und 49 Jahre alte Männer aus Sachsen-Anhalt an ihrem benutzten PKW Ford an und konfrontierten sie mit der Tat. Die Männer zweifelten die Zuständigkeit der Beamten und deren Ermächtigung an, selbst als noch ein zusätzlich verständigter Funkstreifenwagen am Ort erschien. Dem Halter des Fahrzeuges gelang es, sich in das Fz zu setzen und dieses von innen zu verriegeln. Da er sich weiterhin weigerte das Fz zu öffnen, um so eine Durchsuchung zu verhindern, wurde ein Fachdienst verständigt, der den PKW fachmännisch öffnete. Die anschließend durchgeführte Durchsuchung führte zum Auffinden von verschiedenem Diebesgut aus vier ansässigen Firmen des Nahversorgungszentrums im Gesamtwert von ca. 420,- Euro. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt. Da der 51jährige die Maßnahmen während der ganzen Zeit mit seinem Handy gefilmt hatte und die Aufnahmen eigenem Bekunden nach ins Internet gestellt hatte, wurde auch zusätzlich dessen Handy beschlagnahmt. Gegen die Männer wurden mehrere Strafverfahren u. a. wegen Diebstahls, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Verletzung der Vertraulichkeit des gesprochenen Wortes eingeleitet. Zudem hat der Fz-Halter die Kosten des Fachdienstes zur Türöffnung seines Fahrzeuges zu tragen. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden Beide vor Ort entlassen.

- Skiebe - PHK

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell