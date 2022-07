POL-K: 220708-4-K/BAB Verkehrsunfall auf Rodenkirchener Brücke sorgt für lange Staus

Köln (ots) - Dank polizeilicher Videobeobachtung in Köln-Kalk hat die Polizei in der Nacht zu Freitag (8. Juli) einen 22 Jahre alten Mann wenige Minuten nach einem Einbruch in einen Friseursalon auf der Johann-Mayer-Straße in Köln-Kalk festgenommen. Ein Zeuge aus der Nachbarschaft hatte gegen 2.30 Uhr ungewöhnliche Geräusche wahrgenommen, den jungen Mann mit einem großen Gegenstand aus dem Salon kommen sehen und ...

mehr