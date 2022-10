Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Pkw absichtlich beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Von Donnerstag auf Freitag (27./28. Oktober) beschädigten unbekannte Täter einen geparkten Pkw am Kieferberg. Der 63-jährige Eigentümer stellte seinen grauen Mercedes Viano am Donnerstag gegen 22 Uhr am Straßenrand in Höhe der Hausnummer 34 ab. Als er am Freitag gegen 10 Uhr wieder zurückkam, bemerkte er den Schaden: Die rechte vordere Felge und der Reifen wurden gewaltsam beschädigt. Zeugen, die Hinweise geben können oder eine verdächtige Person wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

