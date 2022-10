POL-PPWP: Aggressiver 25-Jähriger

Kaiserslautern (ots) - Unbekannte Fahrraddiebe trieben am Freitagnachmittag in der Kaiserslauterer Innenstadt ihr Unwesen. Die Diebe verschafften sich zwischen 17:30 Uhr und 18:15 Uhr im Hilgardring Zugang in den Hausflur eines Mehrfamilienhauses und entwendeten dort zwei E-Bikes der Marke Raymon. Die beiden Fahrräder waren zusammengekettet. Daher wird davon ausgegangen, dass die Täter ihr Diebesgut wegtragen mussten. Der Sachschaden beträgt ungefähr 7000 Euro. ...

