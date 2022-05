Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen der Polizeistation Rotenburg

Fulda (ots)

Verkehrsunfall Sachschaden, Bundesstraße 27 Bebra Samstag, 07.05.2022, 06:25 Uhr Ein 57-jähriger PKW-Fahrer aus Bebra kam mit seinem PKW zwischen Bebra-Süd und Bebra-Mitte nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Der Mann blieb unverletzt. Sachschaden:3500 Euro

Verkehrsunfall, Personenschaden, 36211 Alheim Samstag, 07.05.2022, 14:40 Uhr Der 25-jährige Fahrer eines Paketdienstes fuhr in der Ortslage Heinebach (schmale Fahrbahn) an einem wartenden PKW vorbei und übersah dabei einen entgegenkommenden Motorradfahrer; dieser hatte die Situation erkannt und stieg noch während der Fahrt ab, sodaß das Krad an den Lieferwagen fiel. Der Kradfahrer wurde mit leichten Verletzungen in das Klinikum Rotenburg gebracht, Sachschaden: 9.000 Euro.

Verkehrsunfall Sachschaden, Rotenburg an der Fulda Sonntag, 08.05.2022, 11:00 Uhr Ein 60-jähriger Kradfahrer befuhr die "Brücke der Städtepartnerschaften" Richtung Untertor; an der dortigen Kreuzung hielt ein vor ihm fahrender PKW an der "Rot" zeigenden Lichtsignalanlage an. Der Kradfahrer bemerkte dies zu spät und fuhr leicht auf, das Motorrad fiel anschließend samt Fahrer um. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Sachschaden: 900 Euro.

Verkehrsunfall, Personenschaden, Bebra

Sonntag, 08.05.2022, 11:45 Uhr Ein 20-jähriger PKW-Fahrer aus Cornberg kam auf der K 55 zwischen Solz und Cornberg in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, fuhr einen Abhang hinunter und überschlug sich. Der PKW kam wieder auf den Rädern zu Stehen, der Fahrer wurde leichtverletzt in das Klinikum Bad Hersfeld gebracht. Sachschaden: 6000 Euro

(Berichterstatter: Polizeistation Rotenburg an der Fulda, Lampersbach, PHK)

