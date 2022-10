Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei überwacht Tempolimit

B48/Hochspeyer (ots)

Die Polizei hat am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 48 zwischen Hochspeyer und Johanniskreuz die Einhaltung des Tempolimits kontrolliert. In dem überwachten Streckenabschnitt ist eine Geschwindigkeit von maximal 50 Kilometern pro Stunde zulässig. Insgesamt fielen vier Autofahrer und vier Motorradfahrer auf, die sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung hielten. Drei Fahrer kamen mit einer kostenpflichtigen Verwarnung davon. Fünf Fahrer lagen allerdings so deutlich über dem Tempolimit, dass sie nun mit einer Anzeige rechnen müssen. Negativer Spitzenreiter war ein Motorradfahrer mit 102 km/h. Er kann mit einem Fahrverbot rechnen. |elz

