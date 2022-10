Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 221025-3-pdnms Festnahmen nach Einbruch in Wasbek

Wasbek/Neumünster (ots)

Neumünster/Wie die Polizei mitteilt, kam es am 25.10.2022 um 04.38 Uhr zu einem Einbruch in ein EFH. Die Bewohnerin, die auch die Polizei benachrichtigte, teilte mit, dass sich drei Personen bei ihr im Haus befanden. Als die Einsatzkräfte am Tatort eintrafen, waren die Täter nicht mehr vor Ort. Während der Fahndung im Nahbereich, konnten zwei Personen festgenommen werden. Bei einem 15-jährigen konnte auch Stehlgut sichergestellt werden. Gegen beide Personen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Heinrich

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell