POL-NMS: 221022-2-pdnms Demonstrationen in Neumünster

Neumünster/Für den 22.10.22 wurden für das Innenstadtgebiet der Stadt Neumünster drei Veranstaltungen angemeldet und durch die Versammlungsbehörde genehmigt. Alles begann mit einem Aufzug um 13.00 Uhr, der das Thema "Solidarisch durch die Krise(n) - Der NPD die Stirn bieten". Die Veranstaltung, an der 70 Personen teilnahmen, verlief friedlich. Nach dem Ende der Veranstaltung schloss man sich nahezu geschlossen der stationären Kundgebung von ver.di an. So dass dort in der Spitze 150 TeilnehmerInnen zu verzeichnen waren. Als sich um 14.55 Uhr der Aufzug der NPD mit dem Thema "Energiekrise beenden, bürgerfeindliche Politik stoppen" mit 100 Teilnehmenden vom Konrad-Adenauer-Platz in Richtung Großflecken in Bewegung setzte, kam es in der Straße Kuhberg in Höhe des Holsteiner Couriers zu einer Sitzblockade bestehend aus 11 Personen. Diese Personen entfernten sich entweder nach der Aufforderung freiwillig oder mussten mit einfacher körperlicher Gewalt von der Straße getragen werden. Im weiteren Verlauf der Aufzugsstrecke kam es nur noch vereinzelt zu Sitzblockaden, die durch die Einsatzkräfte rechtzeitig aufgehoben werden konnten. Weitere Zwischenfälle waren während der Veranstaltung nicht zu verzeichnen. Um 16.55 Uhr waren alle Veranstaltungen wieder beendet. Während der Aufzüge kam es zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

