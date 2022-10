Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 221021-1-pdnms Aufmerksame Bewohner, Bordesholm

Bordesholm (ots)

Bordesholm/Am 21.10.2022 um 04.03 Uhr hörten Bewohner in der Bahnhofstraße in Bordesholm ein klirrendes Geräusch. Davon aufgeschreckt konnten sie beobachten wie zwei Personen versuchten, durch die zuvor eingeschlagene Scheibe in das Innere des Hauses zu gelangen. Die beiden Tatverdächtigen fühlten sich beobachtet und flüchteten vom Tatort. Der Polizei gelang es im Rahmen der Fahndung zwei Personen, auf die die Beschreibung passte, vorläufig festzunehmen. Beide Personen sind 15 Jahre alt. Sie stehen zudem im Verdacht in der gleichen Nacht noch zwei weitere Einbrüche bzw. Einbruchsversuche in Bordesholm begangen zu haben. Da die Festgenommenen unter erheblichem Drogeneinfluss standen, wurden sie ins FEK Neumünster verbracht, wo sie vorerst stationär aufgenommen wurden.

