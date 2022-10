Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 221018-1-pdnms Brennende Fahrzeuge, Schacht-Audorf

Schacht-Audorf/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Schacht-Audorf/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Am 18.10.2022 um 01.31 Uhr wurde der Polizei ein brennendes Wohnmobil in der Rütgersstraße in Schacht-Audorf gemeldet. Noch bevor die Polizei bzw. die Feuerwehr am Tatort eintrafen, wurde ein weiterer brennender PKW in der Dresdener Straße in Schacht-Audorf gemeldet. Dem Halter des Peugeot gelang es, mit eigenen Mitteln den Brand seines Fahrzeugs zu löschen. Die alarmierte Feuerwehr kümmerte sich um den mittlerweile in Vollbrand stehenden Wohnwagen. Schließlich konnte auch dieser gelöscht werden, ohne dass es zu Schäden an dem Wohnhaus gekommen war. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der Brandauslösung übernommen. Ob ein Zusammenhang mit einer Brandserie besteht, kann nicht ausgeschlossen werden. Über die Schadenshöhe kann noch keine Aussage getroffen werden. Die Kriminalpolizei Rendsburg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Tel.: 04331/2080.

