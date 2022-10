POL-NMS: 221017-1-pdnms Sachbeschädigung an Buswartehäuschen, Breiholz

Neumünster (ots) - Am 13.10.22 gegen 15:40 Uhr kam es am Kuhberg in Neumünster zu einer Raubtat, bei welchem ein unbekannter Täter einem 52-jährigen Geschädigte, welcher mit seinen Söhnen zu Fuß in Richtung Bahnhof unterwegs war, entgegen kam und ihn dann umarmte, woraufhin sich der Geschädigte wegdreht. Der Täter schlug dem Geschädigten dann einmal vor die ...

