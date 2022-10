Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 221013-1-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfallflucht auf der L 265 in Höhe Osterby gesucht

Osterby ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 05.10.22, gegen 10:30 Uhr befuhr eine 27-jährige Fahrzeugführerin aus Hummelfeld mit ihrem schwarzen Pkw Peugeot 308, FL-MB 8011, die L 265 aus Richtung Eckernförde kommend in Fahrtrichtung Ascheffel.

In Höhe der Ortschaft Osterby, im 70 km/h Bereich, kam ihr ein Lkw in entgegengesetzter Fahrtrichtung entgegen, welcher bereits auf der Mittellinie fuhr, diese dann überfuhr und die komplette Fahrzeugseite des Peugeot streifte.

Die 27 jährige Fahrerin hielt an und wartete auf dem Grünstreifen, jedoch kehrte der Lkw nicht an die Unfallstelle zurück. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden, ca. 10000,- Euro. Die Geschädigte suchte im Anschluss die Polizei auf und erstattete Anzeige.

Von dem flüchtigen LKW ist lediglich bekannt, das es sich um einen hellblauen, im unteren Bereich mit roten Akzenten, Mercedes Arctros Kipper gehandelt haben soll. Das Fahrzeug hatte deutsche Kennzeichen, es dürfte sich um ein älteres Baujahr gehandelt haben.

Die Polizei in Ascheffel sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern, wem ist ein solcher LKW am 05.10.2022 aufgefallen, wer kann Hinweise zu dem Fahrzeug geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Ascheffel unter der Rufnummer 04353-4799960.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell