POL-NMS: 221011-1-pdnms Verletzte Pferde in Aukrug

Verletzte Pferde in Aukrug

Aukrug/Kreis Rendsburg-Eckernförde/In Aukrug stehen linksseitig der Verlängerung des Weges Zum Hölln in Richtung Claus-Gloy-Weg 5 Pferde auf einer Koppel. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Besitzerin der Pferde am 10.09.22 informiert, dass einige ihrer Pferde verletzt seien. Sie stellte fest, dass die Tiere "völlig fertig" und erschöpft waren. Zwei Tiere waren so stark verletzt, dass sie in einer Tierklinik behandelt werden mussten. Die Verletzungen dürften durch einen Sturz verursacht worden sein. Zwei weitere Pferde durchbrachen einen mit Strom gesicherten Zaun und standen auf einer benachbarten Wiese. Nach derzeitigen Informationen könnte ein freilaufender Hund die Holsteiner und Trakehner Fohlen gehetzt haben. Personen, die Hinweise zu dem Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Aukrug unter der Tel. 04873/2104950 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

