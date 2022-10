Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 221010-2-pdnms Kollision eines Zuges mit einem LKW, Eckernförde

Eckernförde (ots)

Eckernförde/Am 10.10.2022 um 12.09 Uhr kam es im Verlauf der B 76, Berliner Straße in Eckernförde, Höhe Preußerstraße, zu einem Zusammenstoß mit einem Personenzug und einem Leicht-LKW. Bei dem Zusammenprall wurde nach jetzigem Stand der Beifahrer im LKW leicht verletzt und der Zugführer erlitt einen Schock. Derzeit ist die B 76 in Eckernförde voll gesperrt. Der Verkehr wird großräumig um- und abgeleitet. Wie es zu diesem Unfall kommen konnte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Meldungen über weitere verletzte Personen liegen nicht vor. Da sich die Schranken nicht öffnen lassen, ist auch der Verkehr in Richtung Kiel betroffen, so dass auch dieser Verkehr umgeleitet werden muss. Für Rückfragen ist ein Mitarbeiter der Bundespolizei unter der Tel.: 0160/8946178 zu erreichen.

