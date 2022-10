Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 221010-4-pdnms Unfallgeschädigter PKW Besitzer in Neumünster gesucht

Neumünster (ots)

Beim Ausparken beschädigte eine Frau mit ihrem Toyota Aygo am 08.10.2022 gegen 14.00 Uhr auf dem Parkplatz am Südfriedhof in der Plöner Straße einen anderen blauen PKW. Der beschädigte blaue PKW hatte ein Neumünsteraner Kennzeichen und ggf. war auch noch ein K im Kennzeichen vorhanden.

Die Frau stand nach dem Ausparkunfall unter Schock und verließ den Unfallort, ohne eine Nachricht am beschädigten PKW zu hinterlassen.

Am heutigen Montag erschien sie dann aus eigener Veranlassung bei der Polizei und teilte den Unfall mit.

Der Verkehrsunfalldienst Neumünster sucht jetzt nach dem Besitzer des beschädigten blauen PKW. Dieser meldet sich bitte beim Unfalldienst unter der Rufnummer 04321-9451336.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell