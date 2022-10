Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20221020-1 pdnms Raubtat durch drei Jugendliche in Rendsburg

Rendsburg (ots)

Am 19.10.2022 gegen 19:00 Uhr ist es in einer Unterführung zum ZOB in Rendsburg zu einem Raub gekommen. Nach Angaben des Geschädigten hatten sich ihm drei Personen in den Weg gestellt. Der Haupttäter forderte die Herausgabe des Portemonnaies. Andernfalls würde er von seinem am Hosenbund mitgeführten Messer Gebrauch machen. Ein weiterer Täter hatte ihm das Portemonnaies weggenommen. Anschließend entfernten sich die Täter in Richtung eines Lebensmittelmarktes. Die Täter beschrieb er wie folgt: Alle drei sollen ein südeuropäisches Erscheinungsbild gehabt haben und ca. 180 cm groß gewesen sein. Eine Person hatte einen Kinnbart und trug ein gelbes T-Shirt, sowie eine schwarze Jacke. Eine Person soll eine blaue Winterjacke getragen haben. Der Haupttäter sei komplett schwarz gekleidet gewesen und ein Messer am Hosenbund mitgeführt haben.

gez. Oltmann PHK

