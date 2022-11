POL-WOB: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Neuhaus, Wollgrasweg 17.11.2022, 16.53 Uhr Aus bisher unbekannter Ursache geriet am Donnerstagnachmittag im Wollgrasweg im Wolfsburger Stadtteil Neuhaus ein Gartenhaus in Brand. Das Feuer griff auf eine Doppelhaushälfte über und richtete einen Sachschaden von mehreren hunderttausend Euro an. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Die Ermittlungen ...

