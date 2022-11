Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Doppelhäuser nach Brand unbewohnbar - Bewohner unverletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Neuhaus, Wollgrasweg

17.11.2022, 16.53 Uhr

Aus bisher unbekannter Ursache geriet am Donnerstagnachmittag im Wollgrasweg im Wolfsburger Stadtteil Neuhaus ein Gartenhaus in Brand. Das Feuer griff auf eine Doppelhaushälfte über und richtete einen Sachschaden von mehreren hunderttausend Euro an. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Am Donnerstagnachmittag verständigten mehrere Anrufer die Leitstelle der Berufsfeuerwehr, um einen Brand im Wollgrasweg in Neuhaus zu melden. Zuvor hatte es laut Zeugenaussagen mehrere Knallgeräusche gegeben.

Nach bisherigen Ermittlungen entstand der Brand in einem Schuppen im Garten der einen Doppelhaushälfte. Das Feuer griff dann auf das Haus über. Trotz der sofortigen Löscharbeiten der Berufsfeuerwehr und der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren, konnte ein Übergreifen auf das Dach der anderen Doppelhaushälfte nicht verhindert werden. Ein angrenzender Schuppen eines Nachbargrundstückes im Seekannenring sowie eine Hecke wurden durch das Feuer ebenfalls beschädigt.

Die Bewohner beider Häuser konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Die Häuser sind unbewohnbar, so dass die Familien bei Angehörigen untergebracht werden mussten.

Die Ursache des Brandes ist derzeit unbekannt, ein technischer Defekt kann nach Angaben der Ermittler nicht ausgeschlossen werden. Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Am Montag wird ein Brandsachverständiger den Brandort für weitere Ermittlungen in Augenschein nehmen.

