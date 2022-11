POL-WOB: Jugendliche überfallen 13-Jährigen - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Kaufhof 17.11.2022, 21.10 Uhr Ein unbekannter Täter bedrohte am Donnerstagabend im Kaufhof in Wolfsburg einen 23 Jahre alten Wolfsburger und versuchte dessen Handy zu erlangen. Der Versuch misslang. Personen wurden nicht verletzt. Am Donnerstagabend hielt sich der Wolfsburger in Begleitung eines Angehörigen im Kaufhof auf. Der 23-Jährige ging in Richtung eines Lokales, während seine ...

