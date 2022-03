POL-HRO: Versammlung in Bad Doberan am 16.03.2022

Teterow (ots) - Im Bereich des Polizeireviers Teterow haben am 16.03.2022 in der Zeit von 18:30 Uhr bis 19:30 Uhr insgesamt 42 Personen an einer angemeldeten Versammlung in der Innenstadt von Gnoien teilgenommen. Auf diesem Weg wollten sie gegen die staatliche Corona-Politik und eine mögliche Impfpflicht demonstrieren. Die Versammlung wurde durch die Polizei begleitet. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die ...

mehr