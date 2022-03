POL-HRO: Schwerer Raub in Schwerin

Schwerin (ots) - Am frühen 12.03.2022 kam es aus bislang noch unbekannter Ursache zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Schwerin bei dem zwei Personen verstarben. Gegen 03:00 Uhr alarmierten Anwohner des betroffenen Mehrfamilienhauses in der Schweriner Komarowstraße Polizei und Feuerwehr und meldeten einen Brand in einer Wohnung. Bereits wenige Minuten später trafen sowohl Kameraden der ...

mehr