POL-WOB: Täter bedroht Kassiererin mit Messer - Polizei nimmt Räuber fest

Wolfsburg (ots) - Helmstedt, Weichselstraße 16.11.2022, 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr Helmstedt, Oderring 16.11.2022, 13.30 Uhr bis 23.15 Uhr Unbekannte Täter brachen am Mittwochabend in zwei Einfamilienhäuser in der Weichselstraße und im Oderring in Helmstedt ein und erbeuteten Bargeld und Schmuck. Die kurze Abwesenheit der Hauseigentümer in der Weichselstraße nutzten ...

