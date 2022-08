POL-OF: Blitzermeldung: Bitte fahren Sie achtsam und vorausschauend!

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach 1. Kripo bittet um Hinweise zu Fahrzeugbrand - Dreieich/Sprendlingen (jm) Polizei und Feuerwehr wurden am frühen Donnerstagmorgen, gegen 1.25 Uhr, zu einem Fahrzeugbrand in der Straße "An der Theisenmühle" Ecke Hainer Chaussee gerufen. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stellten sie einen brennenden geparkten C-Klasse Mercedes fest. Die Feuerwehr löschte den Brand. An dem ...

mehr