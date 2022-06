LPI-NDH: Diebstahl von Zaunsfeldern

Mühlhausen (ots) - Am frühen Samstagnachmittag erschien eine 29jährige Frau auf der Polizeiwache in Mühlhausen. Sie gab an Stimmen im Kopf zu hören. Die Dame war den Einsatzkräften bereits bekannt. Eine Überprüfung ihrer Personalien ergab, dass gegen sie ein Haftbefehl vorlag. Bevor die Frau in die JVA verbracht wurde, wurde bei Crystal-Meth gefunden, was vermutlich auch die Stimmen im Kopf erklärt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

