Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kirchenreliquien in Katholischer Kirche beschädigt

Klingenmünster (ots)

Am Freitag, 14.10.22, kam es zwischen 10:30 Uhr und 18 Uhr zu einer Sachbeschädigung in der katholischen Kirche in Klingenmünster. Bislang unbekannte Täter zerstörten hierbei zwei Kirchenreliquien. Zudem wurden mehrere Kerzenständer und die Weihwasserschale umgestellt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 2000,- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-9334-0 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

