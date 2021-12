Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bad Schönborn - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Bad Schönborn (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstagabend gegen 17:45 Uhr in Bad Schönborn, als ein 84-jähriger Radfahrer einen bevorrechtigten 17-jährigen Zweiradfahrer übersah.

Der Senior wollte vom Schloßweg kommend auf die Bruchsaler Straße abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des 17-Jährigen, der sich in der Folge leichte Verletzungen am Fuß zuzog. Der 84-Jährige erlitt eine Platzwunde und wurde zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Während am Fahrrad Totalschaden entstand, wird die Beschädigung am Kleinkraftrad auf rund 2.500 Euro geschätzt.

Carsten Dosenbach, Pressestelle

