POL-HI: Wochenendpressemeldung des Polizeikommissariats Elze - 22.05.2022

(beh) Die Polizei Elze bittet mögliche Zeugen und Hinweisgeber zu sämtlichen der folgenden Ereignisse, sich unter der Telefonnummer 05068-93030 beim Polizeikommissariat Elze zu melden.

Sachbeschädigung an PKW - Zeugenaufruf

31028 Gronau (Leine) OT Banteln, Hauptstraße, Samstag, 21.05.2022 20.00 Uhr bis Sonntag, 22.05.2022, 09:00 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter hat im oben genannten Zeitraum unter Zuhilfenahme eines Werkzeugs den linken Vorder- sowie Hinterreifen eines parkenden PKW VW Passat angegangen. Das Werkzeug konnte im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme noch im Hinterreifen steckend festgestellt werden. Der Schaden wird auf ca. 400 Euro geschätzt.

Kraftstoffdiebstahl aus LKW - Zeugenaufruf 31028 Gronau (Leine), Kampweg, Samstag, 21.05.2022 20.00 Uhr bis Sonntag, 22.05.2022, 10:15 Uhr

Bisher unbekannte Täter entwendeten im oben genannten Zeitraum circa 200 Liter Dieselkraftstoff aus einer im Kampweg abgestellten Sattelzugmaschine. Diese wurde am Samstagabend auf dem Parkplatz abgestellt, der Halter des Fahrzeugs entdeckte den Diebstahl am späten Sonntagmorgen.

Diebstahl eines E-Scooters - Zeugenaufruf 31028 Gronau (Leine) OT Banteln, Am Bantelner Bahnhof, Donnerstag, 19.05.2022 12:50 Uhr - 22:00 Uhr

Bisher unbekannte Täter entwendeten im oben genannten Zeitraum einen am Bantelner Bahnhof abgestellten E-Scooter. Dieser war mit einem Zahlenschloss an einem Fahrradständer angeschlossen, welches vom Täter zerstört und am Tatort zurückgelassen wurde. Auch das Kennzeichen wurde am Tatort zurückgelassen. Zeugen, die einen E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Elze zu melden.

Hausfriedensbruch/Sachbeschädigung - Zeugenaufruf 31028 Gronau (Leine), Buschweg, Samstag, 21.05.2022 15:00 Uhr - 19:30 Uhr

Bisher unbekannte Täter betraten im oben genannten Zeitraum einen im Buschweg in Gronau gelegenen Kleingarten. Vermutlich auch durch diese Täter wurde eine am Grundstück befestigte Wildkamera unter Gewalteinwirkung von einem Baum gerissen und die darin befindliche SIM-Karte entwendet. Eines der auf dem Grundstück gehaltenen Hühner verendet im Rahmen dieses Hausfriedensbruchs.

Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

31008 Elze, Stettiner Straße, Samstag, 21.05.2022 19:05 Uhr

Der bislang unbekannte Fahrer eines 3er BMW befuhr die Stettiner Straße in Elze. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er linksseitig von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Steinmauer. Nach dem Unfall entfernt sich der Fahrer des BMW fußläufig.

Fahren unter Alkoholeinfluss

31008 Elze, Stettiner Straße, Samstag, 21.05.2022 20:25 Uhr

Im Rahmen der Streifentätigkeit kann ein Fahrzeug festgestellt werden, welches von einer Person geführt wird, die unter dem Einfluss vom alkoholischen Substanzen steht. Durch die eingesetzten Beamten wird der Person die Weiterfahrt untersagt. Des Weiteren wird ein Strafverfahren wegen Fahrens unter Einfluss eingeleitet.

Verkehrsunfall - alleinbeteiligt

31008 Elze, Sehlder Landstraße, K423, Samstag, 21.05.2022 19:05 Uhr

Bei einem Wendevorgang verlor ein 26-Jähriger Fahrzeugführer aus Meine zwischen Elze und Mehle die Kontrolle über sein Fahrzeug, wodurch er linksseitig von der Fahrbahn abkommt und schließlich im Graben stoppt. Verletzt hat sich bei diesem Verkehrsunfall niemand.

Polizei Elze ahndet Geschwindigkeitsverstöße

Auch am vergangenen Wochenende führten Beamte des Polizeikommissariats Elze erneut diverse, allgemeine Verkehrsüberwachungsmaßnahmen im Zuständigkeitsbereich durch. Zur Bekämpfung einer der Hauptunfallursachen "überhöhte Geschwindigkeit" wurden Geschwindigkeitsmessungen auf der B3 im Bereich des Abzweiges Sorsum durchgeführt. Dort wurden im Bereich des sogenannten Sorsumer Kreuzes 6 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Die höchste vorwerfbare Geschwindigkeit bei erlaubten 70 km/h betrug hierbei 104 km/h. Am selben Tag wurden auch auf der L480, auf Höhe Rheden, Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Durch das vorbildliche Verhalten der Verkehrsteilnehmer konnten bei dieser Geschwindigkeitsmessung keinerlei Verstöße festgestellt werden.

