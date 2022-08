Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt 41 - jährigen Niederländer fest

Kleve - Nettetal - Kaldenkirchen (ots)

Am 14.08.22 überprüfte die Bundespolizei Reisende im Regionalexpress 13. Auf Höhe des Bahnhofs Nettetal - Kaldenkirchen wurde beim Abgleich der Daten eines 41 - jährigen Niederländers bekannt, dass dieser von der Staatsanwaltschaft Memmingen gesucht wurde. Zuvor hatte das Amtsgericht Memmingen wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Sachbeschädigung einen Untersuchungshaftbefehl erlassen. Die Bundespolizei nahm den Mann fest und führte ihn am 15.08.22 dem Haftrichter vor.

