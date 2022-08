Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Reisender im Hauptbahnhof bestohlen - Bundespolizisten stellen Taschendieb nach Videoauswertung

Dortmund - Duisburg (ots)

Samstagnachmittag (13. August) nahmen Bundespolizisten nach einem Taschendiebstahl im Dortmunder Hauptbahnhof einen 33-Jährigen fest. Durch Bilder aus einer Überwachungskamera konnte der Mann überführt werden. Gegen 16 Uhr wurde ein junger Mann bei der Bundespolizei in Dortmund vorstellig. Er war in Begleitung eines Mitarbeiters einer Drogeriemarktfiliale aus dem Hauptbahnhof. Beide erklärten, dass dem 21-Jährigen in der Filiale eine weiße Tasche mit Einkaufsgegenständen und persönlichen Dokumenten entwendet worden ist. Die Tat und der Täter konnten durch Überwachungskameras aufgezeichnet werden. Die Einsatzkräfte auf der Wache übermittelten die Bilder des Diebes an spezielle Taschendiebstahlsfahnder der Bundespolizei. Diese zivil gekleideten Bundespolizisten konnten den 33-Jährigen dann in der Innenstadt, nahe des Hauptbahnhofes samt dem Diebesgut antreffen und festnehmen. Dabei ermittelten sie, dass sich der albanische Staatsbürger ohne Aufenthaltstitel in Deutschland aufhält.

Die Bundespolizisten stellte die Tasche sicher und konnten sie wenig später dem geschädigten Duisburger zurückgeben. Anschließend leiteten sie ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein und brachten den Mann in das Gewahrsam der Polizei in Dortmund.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell