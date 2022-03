LPI-NDH: Böschung in Flammen

Nordhausen (ots) - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verstoß gegen das Tierschutzgesetz am Samstag, 26. März, in Nordhausen. Gegen 15.30 Uhr befuhr ein Radfahrer die Helmestraße. Am Rad war ein Anhänger befestigt, in dem ein blondes Kind saß. Beide zogen einen dunklen, rotbraunen Mischlingshund hinter dem Rad hinterher. Dabei sollen sie auf das Tier eingetreten ...

mehr