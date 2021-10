Polizei Bielefeld

POL-BI: Derzeit Teilsperrung nach Unfall mit LKW mit Fensterladung - zwei Personen verletzt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- A 2- Bad Oeynhausen- Vlotho-

Heute Morgen, 15.10.2021, kam es zu einem Unfall auf der A 2 bei dem ein LKW auf der Seite zum Liegen kam. Fahrer und Beifahrer erlitten Verletzungen.

Ein polnischer Gliederzug befuhr kurz vor 07:00 Uhr die A 2 in Richtung Dortmund. Zwischen dem Autobahnkreuz Bad Oeynhausen und der Anschlussstelle Vlotho-West geriet der LKW aus noch nicht geklärter Ursache nach links von dem Fahrstreifen ab und stieß gegen die Mittelschutzplanke. Nach dem Aufprall rutschte der Gliederzug nach rechts und stieß dort gegen die Leitplanke. Die Zugmaschine und der erste Teil des Gliederzugs kamen hier auf der linken Seite zum Liegen.

Bei dem Unfall erlitten der 35-jährige polnische Fahrer und sein Beifahrer Verletzungen. Rettungswagen brachten sie in ein Krankenhaus. Derzeit sind zwei Fahrsteifen der A2 in Richtung Dortmund gesperrt. Die Bergung des mit Fenstern beladenen LKW dauert an.

Derzeit beträgt der Rückstau circa 9 Kilometer.

