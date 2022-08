BPOL NRW: Alkoholisiert, ohne Führerschein, ohne Ausweispapiere von Bundespolizei in der Eifel gestoppt

Rheine (ots) - Einen 41-Jährigen haben Bundespolizisten am Freitagnachmittag (12. August) am Bahnhof in Rheine verhaftet. Da er die Geldstrafe von 1.300 Euro aus einer Verurteilung wegen Hausfriedensbruchs nicht bezahlt hatte, hat die Staatsanwaltschaft Münster einen Haftbefehl gegen den Deutschen erlassen. Die Geldstrafe konnte der Mann auch am Freitag nicht bezahlen. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt Münster ...

