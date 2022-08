Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu: Albbruck: Autofahrer kommt von Straße ab - zwei verletzte Insassen

Die 80 Jahre alte Frau ist in der Folge am Montag, 15.08.2022, verstorben.

Ursprungsmeldung:

Albbruck: Autofahrer kommt von Straße ab - zwei verletzte Insassen

Am Mittwochmittag, 13.07.2022, gegen 15:00 Uhr, ist ein 83-jähriger Autofahrer auf der K 6563 zwischen Unteralpfen und Tiefenstein von der Straße abgekommen. Der Pkw fuhr eine längere Strecke im Grünstreifen, bis er eine Böschung hinabrutschte und oberhalb eines Bachlaufes zum Stillstand kam. Neben dem Fahrer befand sich noch eine 80 Jahre alte Frau im Auto. Beide konnten sich selbst aus dem schwer beschädigten Auto befreien. Während der Mann leicht verletzt wurde, zog sich die Frau schwere Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verlegt. Wegen des Verdachts, eingeschlafen zu sein, wurde der Führerschein des Fahrers einbehalten. Das Auto musste mit Hilfe der Feuerwehr geborgen werden. An diesem entstand Totalschaden in Höhe von ca. 10000 Euro.

