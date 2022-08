POL-FR: Lauchringen: Auto überschlägt sich bei Unfall - Fahrerin schwer verletzt

Freiburg (ots) - Ein geparkter brauner VW Touran wurde vermutlich durch ein anderes Fahrzeug am Heck beschädigt. Der VW Touran stand in dem Zeitraum zwischen Sonntag, 14.08.2022, 16.00 Uhr, bis Montag, 15.08.2022, 17.30 Uhr, auf einem Parkplatz in der Warmbacher Straße in Höhe der Hausnummer 74. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier ...

