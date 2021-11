Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Herausforderungen: Landkreis und Polizei Hildesheim intensivieren Zusammenarbeit

Bild-Infos

Download

Hildesheim (ots)

Landkreis Hildesheim (lps/I). Landrat Bernd Lynack und der Leiter der Polizeiinspektion Hildesheim - Leitender Polizeidirektor Michael Weiner - haben sich bei einem Treffen am Freitag, 26. November 2021, im Kreishaus auf eine intensivere Zusammenarbeit von Landkreis und Polizei verständigt. Im Zentrum der Erörterung standen u.a. Themen wie das gemeinsame Vorgehen bei der Bekämpfung der Pandemie, die nachhaltige Bekämpfung der Clankriminalität und die ganzheitliche Verkehrssicherheitsarbeit zur Verhinderung schwerster Unfälle. In einem nächsten Schritt vereinbarten die Behördenspitzen regelmäßige Besprechungen unter Beteiligung der Führungskräfte aus den jeweiligen Bereichen.

Landrat Bernd Lynack ist froh über diese neuartige Kooperation: "Wir sind - auch wegen der aktuellen Situation - mit einer großen Schnittmenge an Herausforderungen konfrontiert. Die Kreisverwaltung ist bei ihrer Arbeit auf die Polizei angewiesen - und umgekehrt. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir künftig unsere Zusammenarbeit intensivieren."

"Wir haben mit dem Landkreis Hildesheim einen verlässlichen Partner in allen Sicherheitsfragen. Das Gespräch mit Herrn Landrat Bernd Lynack war sehr vertrauensvoll und fand in einer ausgezeichneten Atmosphäre statt. Wir werden gemeinsam die dringenden Themen weiter angehen, an erster Stelle steht die Bekämpfung der Pandemie", sagte Michael Weiner, Leiter der PI Hildesheim.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell