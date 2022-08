Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dachsberg: Motorrad auf dem Parkplatz umgefahren - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Sein Motorrad parkte am Dienstag, 16.08.2022 gegen 15.10 Uhr ein 58 Jahre alter Mann auf dem Parkplatz am Klosterweiherhof. Als er gegen 15.30 Uhr wieder zu seinem Krad zurückkam, lag dieses seitlich auf dem Boden. An der linken Seite des Krads konnten Eindellungen festgestellt werden. Es wird vermutet, dass ein ausparkendes Fahrzeug das Motorrad angefahren und zu Fall gebracht hat. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 4000 Euro. Der Polizeiposten St. Blasien (07672/922280) bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

