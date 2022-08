POL-FR: Rheinfelden: Unfallflucht in der Warmbacher Straße - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Der Feuerwehr wurde am Dienstag, 16.08.2022, gegen 23.40 Uhr, ein brennender Pkw-Anhänger gemeldet, welcher in Kleinkems, Am Scherbenrain, direkt an der Hauswand eines Mehrfamilienhauses abgestellt sei. Die Feuerwehr konnte den mit Kartonagen befüllten Pkw-Anhänger rasch löschen. Die Fassade des Mehrfamilienhauses wurde durch den Brand wohl auch in Mitleidenschaft gezogen. Der gesamte Sachschaden wird ...

