Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Brand eines Pkw-Anhänger

Freiburg (ots)

Der Feuerwehr wurde am Dienstag, 16.08.2022, gegen 23.40 Uhr, ein brennender Pkw-Anhänger gemeldet, welcher in Kleinkems, Am Scherbenrain, direkt an der Hauswand eines Mehrfamilienhauses abgestellt sei. Die Feuerwehr konnte den mit Kartonagen befüllten Pkw-Anhänger rasch löschen. Die Fassade des Mehrfamilienhauses wurde durch den Brand wohl auch in Mitleidenschaft gezogen. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Kandern hat die Ermittlungen aufgenommen. Es wurde niemand verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell