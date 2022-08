Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald - Merdingen: Rollerfahrer nach Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Freiburg (ots)

Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald - Merdingen: Am 16.08.2022 ereignete sich gegen auf der Kreisstraße 4929 zwischen Merdingen und Wasenweiler ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 48-jähriger Fahrzeugführer kam gegen 19:50 Uhr in einer Linkskurve zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab in den Grünstreifen. Als er dies korrigieren wollte, übersteuerte er sein Fahrzeug und kollidierte im Gegenverkehr mit einem entgegenkommenden Rollerfahrer. Hierbei wurde der 41-jährige Rollerfahrer lebensgefährlich verletzt und musste mit einem Helikopter in eine nahe gelegene Klinik verbracht werden. Der Unfallverursacher verletzte sich leicht und wurde vorsorglich ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden beträgt circa 7.000EUR.

Die K 4929 musste zeitweise gesperrt werden.

js

